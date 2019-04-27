Достойный конкурент Бузовой: «Талант пения» проснулся у ещё одной участницы «Дома-2»

Сегодня, 17:32

Фанаты сразу написали, что девушка может сравниться только со своей звездной коллегой.

Недавно в сети появился отрывок нового выпуска программы «Дом-2». Каково же было удивление фанатов, когда они увидели, что «талант пения» проснулся у ещё одной участницы телестройки. Ею оказалась Маргарита Ларченко. Девушка раньше не показывала свои вокальные способности, и подписчики написали, что так даже лучше. Песня, которую она попыталась пропеть своему возлюбленному Илье Яббарову, совсем не впечатлили подписчиков, а, наоборот, спровоцировала массу негативных комментариев.

Подписчики написали, что Ларченко – достойный конкурент Ольге Бузовой, ведь обе телезвезды не отличаются особым талантом. Ольга привыкла брать харизмой, но без помощи «фанеры» выступить нормально не сможет.

Между тем, таким же способом может воспользоваться и Маргарита. Что мешает ей также начать карьеру певицы, тем более определенное количество поклонников у нее уже есть благодаря участию в телепроекте. Теперь остается ждать, появился ли новая «звезда», способная затмить саму Бузову.