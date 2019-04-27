Пригожин не простит: Валерия поздравлением Аксюты рискует испортить карьеру

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На фоне нечестной победы дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» дружба с продюсером может пагубно повлиять на репутацию певицы.

Скандал, разгоревшийся на фоне победы Микеллы Абрамовой, начинает набирать обороты: вчера состоялся финал шоу «Голос. Дети», где дочь Алсу заняла призовое место, однако, вскоре стало известно, что голоса были «куплены» звёздными родителями девочки. В сети разгорелась настоящая война за справедливость: многие звёзды эстрады требуют разбирательства и перерасчёта голосов. Примечательно, что сегодня день рождения празднует продюсер шоу Юрий Аксюта.

Несмотря на волну негатива, поздравить Аксюту решилась Валерия: в соцсети певица опубликовала совместный снимок, пожелав крепкого здоровья и лёгкости бытия. Стоит отметить, фанаты поступка певицы не одобрили, намекнув, что Валерия поздравлением Аксюты рискует испортить карьеру, что, очевидно, не простит Пригожин, который так много сил вложил в артистку. Не исключено, что из-за скандального разбирательства с мошенничеством на детском шоу-талантов дружба с Аксютой может негативно отразиться на репутации Валерии.