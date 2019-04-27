Тайное становится явным! Воля случайно «спалил» метод домашней «пластики» Утяшевой

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Подшутив над Слепаковым, юморист мог выдать «секреты красоты» супруги.

Недавно СМИ сообщили о том, что Ляйсан Утяшева столкнулась с ужасными последствиями пластической операции. Но, судя по её последним фотографиям, выставленным в социальных сетях, всё не так печально, и, по крайней мере, лицо девушки не пострадало.

Тем временем, Павел Воля мог случайно «спалить» метод домашней «пластики» Утяшевой в одном из последних выпусков Comedy club. Комментируя внешность Семёна Слепакова, он рассказал эффективный способ избавления от лопоухости. Привязывать уши шарфом к голове на ночь – вот что, по мнению юмориста, может спасти от внешнего недостатка. Учитывая то, что Ляйсан всячески пропагандирует домашние тренировки как альтернативу спортзалу, вполне можно предположить, что и «пластику» она тоже решила делать «своими руками». Тайное становится явным – вот почему Ляйсан могла так быстро отойти от пластики, о которой недавно писали в Сети. Ведь, скорее всего, никакой операции не было, и гимнастка просто решила усовершенствовать внешность хоть и смешным, но проверенным способом.

Однако это лишь версия, основанная на анализе последних постов в соцсетях, может быть и комичная, но почему не может быть реалистичная? Ведь Воля явно идет с юмором по жизни.