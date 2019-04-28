Собчак повторяет судьбу матери: «Из кровати в кровать прыгает» - Сеть

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Мать ведущей увела мужа у подруги, то же сделала Ксения, считают пользователи.

Не так давно Ксения Собчак и Максим Виторган развелись, чем обрадовали сотни недоброжелателей, которые давно заметили разлад в звёздной семье. Бывшая ведущая «Дома-2» объясняла, что они давно с мужем не живут вместе, но тем удивительнее, что накануне развода Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. Некоторые СМИ и фанаты Собчак думают, что именно к Богомолову ушла Собчак, который, в свою очередь, в конце прошлого лета тоже вдруг развелся с женой, актрисой Дарьей Мороз, а их восьмилетней дочери, видимо, будет платить алименты. Пользователи Сети негодуют: Собчак повторяет судьбу матери, ведь та якобы тоже увела Анатолия Собчак от жены и дочери.

«Из кровати в кровать прыгает» Ксения так же, как и ее мать, пишет комментатор под одним из постов Собчак, и вспоминает, что ведущая в свое время увела мужа Сергея Капкова у своей подруги Елены Ляндрес. Тогда Собчак говорила, что это Капков ее «покорил», но, тем не менее, как писали СМИ, именно из-за отношений с ведущей двое детей Капкова остались без отца.