«Таскали сутки?» - Фанаты раскритиковали замученное лицо Серябкиной в новом клипе

Сегодня, 15:59

Неудачный макияж или изнуряющий график могли довести певицу до такого состояния.

Не успели фанаты насладиться альбомом Ольги Серябкиной в новом амплуа сольной артистки, как певица уже готовит клипы на треки. Уже больше недели Ольга дразнит фанатов фрагментами из клипов. Так, сегодня певица опубликовала в сеть ролик со съёмок на песню «Ты ничего не понял».

Стоит отметить, видео не осталось без внимания подписчиков. Фанаты буквально раскритиковали замученное лицо Серябкиной в новом клипе. «Таскали сутки?», - заявили в комментариях негодующие подписчики. На видео Ольга в откровенном наряде устроила «дикие» танцы на столах, однако, на некоторых моментах внешность певицы действительно едва можно назвать «свежей». К слову, это уже не первый случай, когда Molly подвергается ожесточённой критике хейтеров: за прошлый ролик Ольгу буквально «разнесли» за располневшую фигуру, намекая даже на возможную беременность девушки. Как бы там не было, а возможно жёсткий график концертов, съёмок и записей новых треком мог оставить свой след на физическом состоянии певицы.