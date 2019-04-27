«Что выставлять? Шампусик!» – Бородина решила «увеселиться» прямо при детях в бассейне

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Дети точно не такого хотели на отдыхе.

Ксения Бородина, знаменитая мать-телеведущая канала «ТНТ», очевидно, решила себя не сдерживать «оковами морали» на отдыхе и стала «увеселяться» прямо при детях. Скандальную сториз, где женщина не стала стесняться уже ничего, Ксюша выложила в Instagam.

«Все просят выставлять сториз…Выставите-выставите! Что выставлять? Шампусик!» – удивила своим подбором контента Бородина.

Держа в одной руке телефон для съёмки, а в другой полный почти до краёв бокал шампанского, Бородина не гнушается поддаваться влиянию «зелёного змея» прямо у бассейна, в котором купаются не только её дети, но и чада других отдыхающих.

К слову, возможно, Ксения сразу после подъёма, вместо завтрака, схватилась за бокал, потому что до этого успела удивить подписчиков купанием своей младшей дочери Теоны в бассейне под песню «Зацепила» Артура Пирожкова. Вряд ли на арабском курорте включали бы Пирожкова, но, возможно даже, с ссорами и криками после очередного бокала «шампусика» Бородина потребовала включить свою любимую песню. Так сказать, полежали – теперь и потанцевать можно.