А что не «Фаберже»? Навка похвасталась «нищебродскими» яйцами на Пасху

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Стремление «прикрыть тыл» мужа или желание понравиться публике могли подтолкнуть жену Пескова на «крайние меры».

Как известно, жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка регулярно подвергается нападкам хейтеров за «транжирство» якобы государственных денег на отдыхи на дорогих курортах, роскошные автомобили и брендовые наряды. К слову, буквально вчера Татьяну «разнесли» за серёжки стоимостью в 8 миллионов рублей на одном из светских мероприятий. Судя по всему, чтобы «усыпить» бдительность негодующих Навка похвасталась «нищебродскими» яйцами на Пасху.

В соцсети Татьяна опубликовала ролик, как младшая дочь Надя, увлечённая праздничными подготовками, красит пасхальные яйца, примечательно, что даже не «Фаберже». «В Великую субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного Огня, а у нас завершаются все приготовления к светлому празднику Пасхи», — пишет в комментариях жена Пескова. Стоит отметить, даже такой позитивный ролик не остался без внимания хейтеров и Навку в комментариях пристыдили за позёрство пасхальными подготовками дочери и няни, ведь голос за кадром, как показалось пользователям, не принадлежит «заботливой» матери.