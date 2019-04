А что не «Фаберже»? Навка похвасталась «нищебродскими» яйцами на Пасху

View this post on Instagram

В Великую субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного Огня, а у нас завершаются все приготовления к светлому празднику Пасхи. Оооо это великое множество рецептов куличей и пасхи, а уж покраска яиц, вообще отдельная тема! 😁🙈 Поделитесь рецептами ? 😉 #ТатьянаНавка #надеждапескова #ВеликаяСуббота #выходные #веснапришла