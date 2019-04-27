Никому не нужна - На доверчивой Бузовой пиарится московский ресторатор

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Бизнесмен Александр Воробьев, похоже, дружит с Дмитрием Тарасовым.

Вчера Ольга Бузова вместе со своей подругой Яной Акру посетила московский ресторан The Toy, который принадлежит бизнесмену Александру Воробьеву. На одном из видео в stories певица «засветила» самого владельца заведения. «Соскучились», - подписала кадр телеведущая. Может сложиться впечатление, что молодые люди действительно хорошо дружат, однако некоторые факты говорят вовсе о другом.

Примечательно, что ранее Бузова никогда не демонстрировала Воробьева в своем Instagram. К тому же, сам московский ресторатор не подписан на ведущую «Дома-2» в соцсети. Зато Александр, похоже, пристально наблюдает за жизнью бывшего супруга Ольги – Дмитрия Тарасова, на аккаунт которого подписан. Складывается впечатление, что никакой дружбы между Бузовой и Воробьевым нет. Бизнесмен, видимо, лишь пиарится на доверчивой певице, используя ее ради рейтингов.

Сама же артистка, судя по всему, уверена в искренности «друга» и не подозревает, что в очередной раз стала «жертвой». Похоже, певица никому не нужна как друг или возлюбленная. Как отмечала сама Ольга, мужчины лишь используют ее и знакомятся с ней ради выгоды. Похоже, телеведущая настолько доверчивая, что продолжает «наступать на те же грабли».