Лишнее звено: На концерте Аллы Пугачевой - Примадонну посадили, где пришлось

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Несколько дней назад в «Гоголь-центре», прошел концерт «Всё ещё будет», посвященный Пугачевой Алле Борисовне.

Актер Игорь Верник опубликовал на своей странице в Instagram видео, после которого, обозреватели были шокированы. Великая Примадонна сидела в четвёртом ряду. Пользователи удивились, что Алла Пугачева, которой был посвящен концерт сидела в четвертом ряду. Пугачевой подали микрофон, так же, как и всем приглашенным в зале, не считая ее особенной. Алла пропела несколько фраз: «А знаешь все еще будет». На видео по лицу Аллы Борисовны заметно, что она была крайне недовольна. Скорее всего эта выходка от ведущей вокалистки ей не понравилась.

В сети поговаривают, что все уже забывают Аллу Борисовну, а вспомнили ее вновь только в честь ее юбилейного дня рождения. Многие поговаривают, что Примадонна уже не таи петь разучилась, а на концерте она выглядела, как лишнее звено. Возможно, данное выступление было пародией на концерт «P.S. Алла Пугачева».

Скорее всего, организаторы данного концерта понимали, что осталась большая часть не охваченной аудитории, желающих попасть на концерт Пугачевой. Именно поэтому они пригласили Аллу на концерт, просто для приманки зрителей и у них это удалось, поскольку зал был полон. А Примадонну представили не в самом лучшем свете, организаторы включили чужой минус на мотив песни Аллы Борисовны и этим оскорбили ее.