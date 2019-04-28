Владимир Епифанцев оскорбил своих фанатов и переосмыслил свое творчество

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В своем блоге актер попросил отписаться своих поклонников, которым нравятся сериалы с ним.

Владимир Епифанцев часто шокирует своих подписчиков, которых теперь убавится, скандаьным контентом. Например, клипы откровенного содержания или фильм «Зеленый слоник», также в его творчестве много неоправданной жестокости. В свою очередь, его бывшая супруга Анастасия Веденская утверждает, что он делает все это, чтобы тем самым бросить вызов бывшей жене.

Также некоторое время назад актера обвиняли в педофилии и даже хотели завести дело за съемки с несовершеннолетними. Но последней каплей стало его сомнительное общение с девушкой из Дагестана. Так вот некоторое время назад стало известно о том, что 14-летняя школьница Патимат сбежала из дагестанского города Каспийск в Москву к Владимиру Епифанцеву. Сам актер признался, что он на протяжении двух лет дружит с девочкой, помогая ей творчески развиваться.

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Наверное, такое поведение актера спровоцировано разводом с супругой и ее уход к другому. Ведь в 2016 году Веденская и Епифанцев неожиданно объявили о разрыве. По словам Анастасии, за 11 лет брака она устала от тяжелого характера мужа. Епифанцев утверждал, что не даст супруге разрешения на развод, тем не менее, летом 2016 года стало известно о ее отношениях с участником шоу «Танцы со звездами» Дмитрием Такшиным.

А сейчас Епифанцев в самой грубой форме оскорбил тех, кто любит сериалы с его участием и сказал им описываться от себя. Возможно, он переосмыслил свое творчество и понял его истинную цену. А так грубо обошелся с фанатами, чтобы не обманывать людей.