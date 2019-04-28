«Барби прячет варикозные ноги»: Лера Кудрявцева сменила короткие юбки на платья в пол

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Инсайдеры сделали вывод, что телеведущую очень задели сравнения со «стареющей Барби» и она решила кардинально поменять стиль.

Телеведущая Лера Кудрявцева несколько часов назад, поделилась с подписчиками подборкой фотографий в Instagram. Валерия опубликовала данные фотографии в честь дня рождения дизайнера – Игоря Гуляева.

«Будь здоров, живи в любви, твори, наслаждайся жизнью! Ты мега профессионал и я горжусь, что одна из первых открыла тебя», - написала телеведущая. Кудрявцева написала, что все творения в данной публикации рук Гуляева.

Пользователи пролистав, данную подборку заметили, что Валерия променяла короткие юбки на платья в пол. Самое интересное, что все платья приблизительно одной длины, будто артистка что-то скрывает от зрителей. Появились предположения, что у Кудрявцевой проблемы с ногами.

«А почему прячешь ноги? Всегда платье в пол? Странно», «Стареющая Барби прячет варикоз», - пишут хейтеры.

Инсайдеры решили, что у Кудрявцевой появились проблемы с ногами, поэтому она прячет от посторонних глаз состояние своих ног.

Другая половина фанатов Кудрявцевой предполагает, что она очень переживает, что ей навязывают образ «стареющей Барби». Ксения Собчак присвоила Кудрявцевой прозвище, которое очень плотно прикрепилось за телеведущей.

Валерию на столько это задело, что когда Ксения была гостьей её передачи «Секрет на миллион», она её спросила, не стыдно ли ей так говорить. Больше похоже на правду второе предположение, Лера Кудрявцева, старается соответствовать своему возрасту и не вызывать усмешки от коллег. Видимо, ей очень неприятны сравнения со «стареющей Барби».