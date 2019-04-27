Муж Бородиной заработал на доверии подписчиков и улетел отдыхать в Дубай, не выплатив приз победителю

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Курбан Омаров устраивал рекламный розыгрыш своего автомобиля, далее определили победителя, но о выплате нет информации.

В интернете уже давно обсуждается скандальный супруг телеведущей Ксении Бородиной, которого в сети считают безработным-альфонсом. О бизнесе Курбана Омаров ничего неизвестно, однако молодой человек почти каждый день занимается рекламой в своем личном профиле, в том числе и рекламой вредных для здоровья пищевых добавок. Подобный продукт успешные люди рекламировать не стали бы из-за его опасного содержимого.

Далее Омаров хотел заступиться за телепроект «Дом-2» и его ведущих, оскорбив Сергея Светлакова. Конечно, этот факт привлек большое внимание на его персону и пост в Instagram пришлось удалить. И как только его популярность возросла за счет актера Светлакова, он устраивает в своем блоге розыгрыш своего старого ненадежного автомобиля, а также 2 миллионов рублей. Данная акция проплачена рекламными аккаунтами, на которые на нужно подписаться всем участникам розыгрыша.

По завершении конкурса Курбан определил победителя и пообещал выплатить 2 миллиона рублей, но встреча так и не состоялась, так как победительница живет в Омске. Но видимо, его это мало волнует, и он смог позволить себе улететь отдыхать в Дубай с супругой и детьми. Вероятнее всего, он заработал деньги на курорт при помощи доверия подписчиков и устроил себе роскошный отдых, не выплатив приз победителю, так данных о победе в конкурсе не распространил.