«Спасибо, что вы Лохи!» - Поклонники Artik и Asti были возмущены провальным концертом в Краснодаре

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«Опоздали на 40 минут, поимели с нас деньги, спели «на отвали» и ушли не попрощавшись», - пользователи сети высказали своё недовольство «зазвездившимся» звездам.

Недавно с своём Instagram певица Asti поделилась видео со своего концерта в Краснодаре.

«Краснодар!!!! Это была пушка!», - написала певица. Но зрители присутствующие на концерте, так не считают. Поклонники Artik и Asti были возмущены провальным концертом в Краснодаре.

Вместо хвалебных комментарий в адрес кумиров, подписчики высказали своё недовольство концертом и отношением к поклонникам в целом.

«Какая пушка? Час концерт, песню под грустный денс испортили так, все разочарованны…», «Да уж! Звезды хреновы! Мы сами ждали 40 минут! 1 час выступления на отвали. Пушка? Не, не слышали», «Концерт был слабый. Артисты вышли на 40 минут позже и ушли даже не попрощавшись, просто резко бац и всё, концерт кончился. Никаких на бис, спасибо и хоть какого-то внимания и уважения публике. Дакота на своём концерте до последнего не уходила со сцены, пока были желающие с ней сфоткаться, а вы ребята как-то некрасиво ушли»,

«Бессовестные! Опоздать на концерт ОБА, На похрен выступить и наконец, что делает Артик на сцене – чёкает! Позор! Ушли типо пока Краснодар спасибо, что вы лохи» - комментировали пользователи сети.

К слову, такое отношения к поклонникам уже вошло в норму «зазвездившихся» Artik и Asti. Так, был отменен концерт в Орле, где тысячи зрителей ждали своих кумиров. Более того, об отмене концерта информацию нигде не распространяли, такое ощущение, что это было спонтанное решение.

Стоит отметить, что карьера таких «звездунов» длится недолго и заканчивается не по собственной воле. Достаточно вспомнить певца Егора Крида, который когда-то тоже мог не выйти на сцену к ожидающим его поклонникам. Сейчас Егор задумался над своим поведением, но оказалось слишком поздно. Крида «попросили» с Black Star, не продлив с ним контракт.