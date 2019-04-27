«Какой-то он женоподобный!»: Сына Орбакайте – Дени Байсарова уличили в нетрадиционной сексуальной ориентации

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Жаркие танцы Кристины и младшего сына - заставили задуматься пользователей сети о гейских наклонностях звездного мальчика.

Накануне, в Instagram-группу «Жизнь звезд» просочилось видео, где певица Кристина Орбакайте танцует со своим младшим сыном Дени Байсаровым под песню «Да, я мать, и я умею танцевать!». Танец мамы и сына сначала показался пользователям сети весьма трогательным и милым, но потом в сети обратили внимание на то, какие именно движения исполняет ее сын.

«Что-то подозрительные движения у сынишки», «Не знала, что у нее сын гей», «Танцует как мои коллеги геи», «Сын у нее кончено красавчик, но движение рук у него уж больно женственные», «Она же профессиональная танцовщица. А чего так смешно. То есть, ни петь, ни танцевать не умеет. Но, лифчик хорош. Держит внимание», «И талии нет – поплыла жирком, пляшет как среднестатистическая тетенька», «Какой-то он женоподобный, что ли!», - пишут пользователи в сети.

И, действительно после того, как сына Орбакайте уличили в нетрадиционной сексуальной ориентации, сложилось впечатление, что это может быть правдой.

После того, как мальчику исполнилось 18 лет – Кристина резко захотела переехать жить в Америку, хотя всегда называла себя патриотом. Несмотря на уговоры Пугачевой – остаться в России, Кристина все-таки перевезла свою семью в Лос-Анджелес. Бытует мнение, что в толерантной стране США, как впрочем и в Европе к геям относятся по-иному, не так как в России, где запрещены однополые браки. Не исключено, что Кристина, узнав о ориентации своего 20-летнего сына испугалась, что он опорочит имя бабушки Аллы Борисовны и ее. В последнее время семья все чаще прибывает в США, и лишь изредка прилетает в гости к Примадонне.

Сама же Кристина уже много лет ведет гастрольную жизнь и живет «двумя разными жизнями». Вполне вероятно, что она просто могла не заметить каких-либо наклонностей мальчика в подростковом возрасте. Стоит отметить, что старший сын Никита Пресняков тоже мало общается со своим братом. Большую часть времени он проводит в столице, и не желает улетать в Штаты. Никита Пресняков поет и пытается стать большим артистом на российской эстраде, Дени же наоборот закрыт и ведет затворнический образ жизни, редко показываясь общественности.

Стоит отметить, некоторые звезды российского шоу-бизнеса пытаются оградить своих детей от нападок общественности. Например, Яна Рудковская на вопрос от Ксении Собчак - «Что будешь делать ты, если Гном Гномыч станет геем?» коротко ответила, что увезет его за границу.