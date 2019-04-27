Голос. Деньги: Галкин высказался о несправедливой победе дочери Алсу на шоу

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Шоумен поддержал мнение большинства зрителей, которые уверены, что дочь Алсу одержала победу при помощи денег.

Вчера большим разочарованием стала победа в шестом сезоне на телевизионном шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Зрителям не понравилось выступление девочки, и они уверены, что голоса куплены. Якобы муж Алсу, нефтяной бизнесмен и тесть приложили к этому руку. Даже Лобода, которая была в тройке членов жюри была в шоке от результатов. Ближайший конкурент Микеллы — Ержан Максим набрал вдвое меньше голосов, хотя им восхищался весь зал, в том числе и комик Максим Галкин.

Впоследствии Галкин высказался, что очень разочарован результатами шоу и победу должен был одержать как раз-таки Ержан Максим, голос которого по словам Галкина - ангельский. Шоумен заявил, что результаты оказались ужасно несправедливыми. В свою очередь, певица Алсу сразу удаляет и блокирует все скандальные заявления по поводу нечестных голосов, что странно. Если победа ее дочери является действительно талантом ребенком, то зачем так резко реагировать на критику.

В сети полыхает большой скандал, некоторые назвали программу «Голос. Деньги», утверждая, что родители при помощи денег продвигают своих детей. Так как дедушка девочки известный российский банкир Рафаэль Абрамов, а отец является совладельцем «Лукойл». Сейчас идет разбирательство и вероятнее всего дойдет до пересчета голосов на «Первом канале», так как информация об этом уже на столе у Эрнста.

Сведения взяты из Instagram-группы GAVRILOVNAK1.