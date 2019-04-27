«Недоразумение на экране» - Бородину заклеймили позором за непрофессионализм

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Ксения Бородина вызвала массу негативных эмоций у пользователей за издевательства над участниками телепроекта «Дом-2».

Телеведущая Ксения Бородина поражает зрителей профнепригодным поведением на телепроекте «Дом-2». Несколько дней назад, в эфир вышла программа «Бородина против Бузовой», где Ксения Кимовна во всей красе показала свой профессиональный уровень.

«Я не понимаю, почему нас номинировали, как пару», - сказала участница телепроекта. После этих слов, Бородина скривилась и попыталась спародировать участницу и показать, как она нелепо выглядит, но получилось совсем наоборот.

Ксения Бородина так скривилась, что выглядела не в лучшем свете перед зрителями и участниками проекта. Её лицо не только внешне выглядело крайне некрасиво, она своим действием заставила усомниться зрителя в своей профессиональности и образованности.

«Видно, что её работа эта – раздражает уже и все участники бесят её. Но больше нигде её не зовут», «Это не подкол. Это непрофессионализм», «Девушка ни о чем, просто недоразумение на экране», - пишут пользователи в Instagram группе Novosti_bogatih_i_znamenitih.

Судя по комментариям, многие подписчики, думают, что Бородину раздражает работа на «Дом-2». Возможно, Ксения считает, что выросла из стен проекта и очень профессиональна, она готова для других, более серьёзных шоу, но почему – то её никуда не приглашают. Глядя на Ольгу Бузову, хочется большего, не зря же она объединилась с Орловой и не общается с новоиспечённой певицей, скорее всего, это зависть.

Есть версия, что Бородина срывается на участниках из-за проблем в личной жизни. Ходят слухи, что в семье Бородиной наступили сложные времена.

По информации в сети, супруг Ксении не может найти достойную работу и телеведущая вынуждена работать за двоих. Возможно, Ксения пытается сохранить дома хорошую атмосферу не устраивая скандалы Курбану, а приходя на работу, начинает отрываться на участниках.