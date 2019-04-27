«Поплыла» ради мужа. Ляйсан Утяшева решилась лечь под нож, чтобы удержать Павла Волю

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«Опухшее» лицо российской гимнастки указывает на то, что Ляйсан сильно переборщила с пластикой.

Слухи о разводе Павла Воли и Ляйсан Утяшевой пестрят на просторах сети уже с 2017 года. Но эта информация, так и осталась на уровне слухов. Молодые люди продолжают жить вместе и воспитывать двоих детей. Однако, как известно не бывает дыма без огня. Проблемы в звездной паре всё же существуют. Ляйсан большую часть своего времени уделяет воспитанию детей и карьере, не оставив место для любимого мужа. Павел Воля, человек свободолюбивый и если вовремя не «потянуть» его за веревку, то он может «улететь», как воздушный змей. Более того, на фоне материнства, Ляйсан изрядно поправилась и заработала себе глубокие морщины.

Скорее всего, несовершенство жены и её «холодность», побудили Волю засмотреться на других женщин, что безусловно, «закусило» бывшую гимнастку. По последним фотографиям можно предположить, что Ляйсан Утяшева всё-таки решилась лечь под нож, чтобы удержать Павла Волю. Так сказать «поплыла» ради мужа.

Похоже на то, что лицо известной гимнастки до сих пор опухшее после хирургического вмешательства, но она не стесняется ходить в таком виде на светские мероприятия. Впрочем, в мире российского шоу-бизнеса таким внешним видом ни кого не удивишь. Есть большая вероятность, что Ляйсан всё-таки переборщила с пластикой, ведь её лицо стало ещё больше, нежели до операции.

Но несмотря, на оттёкшее лицо, Ляйсан всё равно ходит на вечеринки, чтобы не оставлять Павла Волю без присмотра.