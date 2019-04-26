Сестра Жанны Фриске вернулась к работе, чтобы спасать отца - фанаты

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Наталия Фриске «заморозила» свой бизнес на Шри-Ланке, вернулась в Москву и активно рекламирует всевозможные услуги.

Не так давно Наталия Фриске, забросив все свои дела в России, объявила об открытии собственного бара в Шри-Ланке. Однако ее «перспективное» дело с натяжкой продержалось три месяца, после чего сестра Жанны «заморозила» проект и вернулась в Россию. Наталия оправдала свое решение снижением туристического потока в стране, однако причины могут крыться в другом.

В феврале здоровье отца женщины резко его подвело и лишь тяжелая операция на сердце спасла жизнь Владимира Копылова, однако мужчину до сих пор скрывают от публики, вероятно, боясь осложнений. После таких вмешательств пациенты проходят длительную реабилитацию, которая обходится семьям «в копеечку».

Наталия же, вернувшись на Родину, вместо того, чтобы заниматься отцом, «ударилась» в работу. Она продолжила работу стилистом, и пользуясь громким именем пытается заманить все больше клиенток. Максимум своего времени она «колдует над ресничками и бровками», постоянно завывая посетительниц, и похоже, не упускает ни одного рекламного предложения, расхваливая в своем микроблоге всевозможные товары и услуги.

А спустившись в метро и признавшись в том, что часто пользуется подземным общественным транспортом, и вовсе привела поклонников в недоумение, ведь семья Фриске считалась довольно обеспеченной. При этом женщина уже несколько дней носит одну и ту же футболку, которая скоро может отпраздновать 10-летний юбилей – с обнаженной Жанной и лозунгом «Защити то, что тебе дорого!» Их выпустили в 2010 году в рамках мировой акции, посвященной внедрению первой в мире вакцины от рака. Для этого 10 знаменитостей, включая Жанну Фриске, снялись обнаженными для фотопроекта Первого канала. Сейчас их просто не найти, и похоже, Наталья залезла в самые потаенные места своего гардероба.

Похоже, семья Фриске попала в финансовую западню. Фанаты считают, что сестра Жанны Фриске вернулась к работе, чтобы спасать отца, зарабатывая ему на лечение, который до сих пор может прятаться из-за крайне плохого самочувствия и тяжелого состояния, ведь даже операция не всегда возвращает человека к жизни. Потеря еще одного близкого человека после смерти Жанны станет тяжелейшим ударом, а потому Наталия может «из кожи вон лезть», только бы заработать нужную сумму.

Владимир находится в самом расцвете сил, однако поклонники боятся, что маленький Платон может больше никогда не увидеть деда, а мужчина уйдет в другой мир с тяжелым бременем, ведь до сих пор лишен связи с внуком. Наталия Фриске, видимо, изо всех старается помогать семье, поэтому так активно работает над своим бизнесом в сфере красоты и не упускает возможности взять рекламу в свой профиль.