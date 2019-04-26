«А Миша угостил свекольником» - Волочкова променяла богатого жениха на простого звукорежиссера

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Видимо, в этом году балерина так и не выйдет замуж за своего тайного зажиточного жениха.

Ещё недавно российская скандальная балерина Анастасия Волочкова хвасталась поклонникам своим женихом из Европы, с которым встречается уже почти шесть месяцев. Видимо, для эпатажной знаменитости полгода отношений это большой срок, а потому она даже устроила своему тайному возлюбленному романтический ужин с кальяном и алкоголем. При этом лицо мужчины балерина скрывала. Однако теперь Волочкова открыто признается в любви звукорежиссеру из Оренбурга Михаилу Борисовскому, дома у которого уже чувствует себя хозяйкой.

Так неужели у звезды балета закончились очередные отношения, из-за которых дочь Ариадна даже переехала жить к отцу?

«А Миша угостил свекольником», - заявила Анастасия, подчеркнув хозяйственность своего нового мужчины, с которым ранее дружила. Скорее всего, Волочкова променяла богатого жениха на простого и душевного звукорежиссера. Хотя не исключено, что таким образом балерина просто подогревает к себе интерес публики, ведь совсем скоро в продажу поступит её новая книга и выйдет очередная сольная песня.