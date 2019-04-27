Свадьба на футбольном поле? Бородина в 2019 году может снова выйти замуж

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«Зина будет в шоке!» - заявили фанаты, которые посчитали, что Курбану Омарову такая идея его жены явно не понравится.

Популярная телеведущая Ксения Боролина в личном микроблоге в Instagram поделилась трогательным снимком со своей свадьбы с Курбаном Омаровым, которая состоялась в 2015 году. Знаменитость призналась, что всю жизнь мечтала о красивой выездной церемонии, но вместо этого узы брака ей с возлюбленным пришлось скреплять в Кутузовском ЗАГСе. Однако теперь у москвичей появилась возможность проводить свадьбу хоть в театре, хоть Московском планетарии и не исключено, что Ксения, возможно, не упустит возможности осуществить свою давнюю мечту.

Быть может Бородина так загорелась этой идеей, что и сама может в 2019 году снова выйти замуж за своего супруга, но только свадьбу уже проведет в необычном месте, например, на футбольном поле. Стоит отметить, что Европе повторная свадьба уже супружеской пары достаточно распространенное явление и церемонии обычно проводят для того, чтобы освежить чувства.