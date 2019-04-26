«Только в Волочкову не превратись!» - Фанаты из-за шпагатов Бузовой обеспокоены за будущее девушки

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Желание прославиться или «утереть» нос сестре подтолкнуло Анну к занятиям растяжкой.

Как известно, уже около месяца Анна Бузова осваивает «искусство» шпагата. Девушка регулярно делиться с фанатами снимками и роликами с тренировок, где хвастается новыми достижениями. Примечательно, что подписчики новое увлечение девушки не разделяют. Боле того, после очередной серии снимков из зала фанаты из-за шпагатов Бузовой и вовсе обеспокоились за будущее девушки.

View this post on Instagram Я, как обычно, не смогла выбрать лучшую фотографию, поэтому ловите аж три штуки почти одинаковых для вас, но разных для меня🙈 Потому что каждая дополнительная секунда в этой позе - оооооочень болезненна😂😂😂 Пост о том, что, сев на шпагат менее чем за месяц, я поняла, что #невозможноевозможно, что самый большой недостаток в человеке- это лень, именно она не даёт развиваться нам во всевозможных направлениях. Мы постоянно оправдываем свою лень миллионами причин: нет времени (хотя оно есть у всех), много дел, далеко, холодно, жарко, неудобно, дорого и тд. Уверена, если б мы смогли перебороть эту лень и использовали все человеческие ресурсы хотя бы на 50%, мы б достигали огромных высот везде: в бизнесе, спорте, любви, счастье❤️ даю себе слово, что постараюсь как можно меньше лениться и идти вперёд, несмотря ни на что🙏🏻 @victoriavinokurova ❤️ спасибо, что не даёшь мне расслабляться и делаешь моё тело более или менее гибким 🤗 Всем шпагата, гибкости и отсутсвия лени 🤗 Ну и, конечно же, прекрасной пятницы❤️ A post shared by Анна Бузова (@annabuzova) on Apr 26, 2019 at 6:23am PDT

«Только в Волочкову не превратись», - заявили в комментариях подписчики. Ни для кого не секрет, что провокационной изюминкой Анастасии является королевский шпагат балерины, который Волочкова демонстрирует при любом удобном случае. Судя по всему, скандальная слава примы не пришлась по вкусу фанатам Анны и теперь подписчики всерьёз предполагают, что Бузова-младшая из милой девушки рискует превратиться в фрика. И хотя Анна уверяет, что растяжка ей необходима для развития грации и женственности, однако, очевидно таким «талантом» младшая Бузова с лёгкостью утрёт нос сестре, ведь Ольгу неоднократно обвиняли в «деревянных» танцах на сцене.