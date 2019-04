«Только в Волочкову не превратись!» - Фанаты из-за шпагатов Бузовой обеспокоены за будущее девушки

View this post on Instagram

Я, как обычно, не смогла выбрать лучшую фотографию, поэтому ловите аж три штуки почти одинаковых для вас, но разных для меня🙈 Потому что каждая дополнительная секунда в этой позе - оооооочень болезненна😂😂😂 Пост о том, что, сев на шпагат менее чем за месяц, я поняла, что #невозможноевозможно, что самый большой недостаток в человеке- это лень, именно она не даёт развиваться нам во всевозможных направлениях. Мы постоянно оправдываем свою лень миллионами причин: нет времени (хотя оно есть у всех), много дел, далеко, холодно, жарко, неудобно, дорого и тд. Уверена, если б мы смогли перебороть эту лень и использовали все человеческие ресурсы хотя бы на 50%, мы б достигали огромных высот везде: в бизнесе, спорте, любви, счастье❤️ даю себе слово, что постараюсь как можно меньше лениться и идти вперёд, несмотря ни на что🙏🏻 @victoriavinokurova ❤️ спасибо, что не даёшь мне расслабляться и делаешь моё тело более или менее гибким 🤗 Всем шпагата, гибкости и отсутсвия лени 🤗 Ну и, конечно же, прекрасной пятницы❤️