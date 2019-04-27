«Совсем охамел!» – Малахов может лишиться работы из-за «пиара» на смерти отца Шаляпина

Сегодня, 10:30

Фанаты требуют, чтобы звезды отказались ходить на шоу к Андрею и обвиняют его в «хайпе» на трагедиях.

Казалось бы, обычный выпуск «Андрея Малахова. Прямой эфир» не должен был предвещать проблем продюсерам и ведущему проекта, которые и так через чур избалованы хайповыми темами и трагедиями личной жизни звёзд. Прохор Шаляпин, как истинный поклонник профессионализма Малахова решил именно Андрею из первых уст рассказать о тех проблемах, которые недавно трагическим бременем легли на его семью. Мало кто ожидал, что из-за этого выпуска на Малахова обрушится столько критики от фанатов. По мнению некоторых комментаторов, которые возмущены передачей, из-за своего поведения Малахов может даже лишиться работы. Споры вокруг передачи разгорелись в комментариях под постом Виталины Цымбалюк-Романовской, которая показала фрагмент, не вошедший в эфир.

Смерть отца Прохора не должна была стать темой для «пиара», а тем более для чёрного, считают в Сети. Сейчас, после показанного эфира, многие поклонники Прохора и люди, сочувствующие его жизненному пути, всячески пытаются поддержать Прохора и негодуют по поводу формата шоу. Ведущий «совсем охамел», считают фанаты. По мнению комментаторов, звезды должны игнорировать шоу Малахова. Если все знаменитости откажутся от программ такого типа, то скандальные передачи перестанут пользоваться спросом и Малахов может лишиться работы, оставшись без поводов для «грязных» расследований.

«Какие люди всё же жестокие! А Малахов – вообще хам. Его бы поставить в условия Прохора, с 15 лет – на выживание, одному в чужом городе без поддержки и помощи от близких, посмотрела бы я, каких он заводил бы себе женщин и кем водил знакомства. Не ходите к нему больше», – пишет одна разъярённая телезрительница.

Такими нелестными словами о ведущем проекта отзывается далёко не один человек, почти все возмущены его якобы наглым поведением, нацеленным только на получение рейтингов. «Совсем охамевший» ведущий, как его назвали негодующие комментаторы, из-за таких поступков в студии может с лёгкостью опустить рейтинги передачи, и тогда уж точно Андрей, в честь которого даже назвали шоу, останется без работы.