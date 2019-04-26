«Похоронила Йосифа, можно и гулять?» - Фанаты осудили резко похорошевшую Нелли Кобзон

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Вдова Кобзона начала все чаще «веселиться» на публике после предполагаемой операции по омоложению.

Нелли Кобзон вдова популярного певца Иосифа Кобзона, перестала соблюдать траур по умершему мужу. По мнению, которое уже давно сложилось у фанатов, женщина сделала это раньше времени, ведь годовщины со дня смерти Иосифа еще не было он умер 30 августа 2018 года. Нелли Кобзон стала часто выходить в свет и появляться на светских мероприятиях. Можно заметить, что вдова заметно посвежела. В обществе Нелли можно увидеть в ярких нарядах, со стильным макияжем и в довольно дорогих украшениях.

«Похоронила можно и гулять?»‎ - резко осудили фанаты похорошевшую Нелли Кобзон за очень ранний отказ от траура. За спиной вдовы сразу же пошли сплетни и пересуды, а кто-то еще даже посчитал ее завидной невестой. Также она приняла решение продолжить дело супруга и занялась фондом народного артиста.

Брак Иосифа и Нелли продолжался почти пол века. Сама Нелли отмечает, что прийти в себя после смерти мужа ей помогают дети и внуки, их у нее семеро. В одном из последних интервью она рассказала, что ее дети Наталья и Андрей относятся к ней очень внимательно и оберегают маму от настойчивого внимания прессы. Несмотря на то, что сама Нелли не общается с журналистами и не комментирует свою жизнь, фанаты все равно находят информацию о вдове Кобзона. По слухам, недавно она делала пластическую операцию по омоложению внешности. А теперь, когда Нелли Кобзон стала все чаще появляться на публике, многие считают, что она похоронила Йосифа и может гулять на светских мероприятиях. Но так поступать, считают многие, явно не стоит, ведь траур по умершему важно соблюдать как можно дольше.