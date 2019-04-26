«Ксюша Золотая Ручка»: Фанаты обвинили Бородину в плагиате образа Ким Кардашьян

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Сначала телеведущая «скопировала» ее губы, а теперь сделала такую же прическу.

Накануне известная телеведущая Ксения Бородина собралась в отпуск и уехала в Дубай вместе со своим супругом Курбаном Омаровым и двумя дочерьми, Марией и Теоной. По приезду в мегаполис она по какой-то причине решила резко сменить имидж, а потому перекрасила волосы в темный оттенок, добавив на концы светлых красок.

Когда ведущая скандального шоу «Дом-2» сфотографировалась в новом образе, многие поклонники оценили ее выбор. Тем не менее, некоторым показалось, что такие перемены лишь сделали ее похожей на другую звезду, американскую модель Ким Кардашьян.

«Ксюша Золотая Ручка, хватит копировать Кардашьян», - написали они в комментариях под новым постом Бородиной, обвиняя ее в плагиате.

По мнению пользователей сети, сейчас ей лучше работать не над своей внешностью, а над внутренним миром. Им не понравилось, что в последнем выпуске «Бородиной против Бузовой» первая, как они утверждают, вела себя надменно по отношению к Ольге Рапунцель и ее супругу Дмитрию Дмитренко.