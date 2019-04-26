Участник «Дома-2» жестоко унизил Кадони в шоу «Бородина против Бузовой»

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«Считаю дни до страшной мести», - заявил телеведущий с экстрасенсорными способностями.

На днях в эфире программы «Бородина против Бузовой» произошёл скандал, участниками которого стали ведущий Влад Кадони и участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров. Фрагмент с программы Кадони разместил на своем Instagram-аккаунте, где зрители и поклонники телеведущего увидели, как его жестоко унизил Яббаров, облив из-за спины водой. Скандального мужчину сразу же вывели из студии, а Ксения Бородина попросила Илью вернуться.

«Он меня облил с ног до головы, я сижу насквозь мокрый. Куда он должен вернуться?», - заявил возмущенный Кадони, который в этой ситуации достойно себя повел и не стал отвечать на хамство участника телестройки. В комментариях поклонники поддержали Влада и попросили руководство телепроекта выгнать Яббарова из «Дома-2».