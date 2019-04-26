Хоронит брак? Асмус «траурным» нарядом могла «спалить» проблемы с мужем

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Похоже, неумолкающие слухи об изменах актрисы оказались правдой и в скором времени Харламов может подать на развод.

Догадки о «разгульной» жизни Кристины Асмус появились в сети ещё несколько месяцев назад. С тех пор актрисе неустанно приписывают коллег в любовники, а известных режиссёров в «покровители». А, как известно, дыма без огня не бывает, ведь уже даже Гарик Харламов усомнился в неверности супруги, публично поинтересовавшись на днях у Кристины, на каком это диване полуголая жена устроила фотосессию. К слову, Кристина и ранее подогревала слухи о трудностях в семье, а недавним выходом в свет и вовсе «подлила» масло в огонь.

Вчера актриса прошлась по красной дорожке на церемонии закрытия 41 ММКФ. Примечательным стал образ Кристины на мероприятии: чёрное платье на исхудавшей актрисе выглядело, как наряд вдовы, что хоронит брак и мужа, в том числе. Предполагается, Асмус «траурным» нарядом могла «спалить» проблемы с мужем. И хотя Гарик неоднократно заявлял о бесконечном доверии красавице-жене, очевидно, череда провокационных слухов не может остаться «безнаказанной» для Асмус. Как бы то ни было, а пара растит маленькую дочь и, возможно, ради малышки Гарик и Кристина постараются сохранить брак.