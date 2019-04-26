«Как лысый мужик»‎ - фанаты пристыдили Сашу Черно за ее «‎бритую голову»

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Прическа «уродует» Черно, но та упорно отказывается сделать свой образ более сдержанным.

Участница «Дома-2» Александра Черно в очередной раз приняла решение изменить прическу, о чем сообщила своим поклонникам в своем профиле Instagram, опубликовав снимок с вариантами причесок, который подписала «Весна! Время перемен! Особенно для меня, я не могу ходить с одной внешностью больше 2-х месяцев. Мужу повезло, каждый раз новая баба. Ребят, висок выбривала, брею и буду брить!»‎.

Однако, фанаты не оценили рвения Черно и пристыдили Сашу Черно за ее «‎бритую голову»‎. «Как лысый мужик»‎, «когда сбриваешь висок как мужик выглядишь», ‎«где новая? Опять к старому возвращаешься», - комментировали пользователи фотографию и призывали Сашу «оставить голову в покое»‎.

Участница скандального реалити-шоу не раз подвергалась критике фанатов из-за яркой внешности, которые многие считают ненатуральной. Ее обвиняли в злоупотреблении косметикой и даже советовали сменить косметолога, обращая внимание на лишний вес, неестественную форму губ и неровные брови. Однако, Саша еще в 2017 году заявила, что своей нестандартной внешности совершенно не стесняется.