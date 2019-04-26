Скоро нянчить - Решетова не смогла скрыть беременный живот в рекламной публикации

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Теперь фанаты не сомневаются – в скором времени Анастасия подарит Тимати наследника.

Уже не первый день поклонники звезды Black Star пытаются выяснить, на самом ли деле его возлюбленная Анастасия Решетова находится в положении или просто напросто подогревает к себе интерес намеками на беременность.

Свежая публикация на странице подруги модели Наталии Рудовой, похоже, подтверждает догадки пользователей сети по поводу «интересного» положения Насти. Девушки приняли участие в рекламной компании одного из ювелирных брендов. На первых кадрах ролика у Решетовой можно заметить округлившийся живот, причем довольно больших размеров, который буквально «сравнялся» с грудью. Вполне возможно, Решетова находится уже на 5-6 месяце беременности.

На «интересное» положение Решетовой может указывать и тот факт, что талия девушки практически исчезла. Разница очень заметна, если сравнять свежие кадры со старыми фото модели. Стоит отметить, что Наталия и Анастасия были сняты оператором лишь по пояс. Видимо, именно для того, чтобы не «засветить» подросший живот Решетовой на весь Instagram. К тому же, похоже, не случайно главной героиней рекламного ролика стала именно Рудова. Судя по комментариям, теперь фанаты не сомневаются в том, что Настя и Тимати будут скоро нянчить ребенка.