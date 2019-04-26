Батл звездный детей: Дочь Тимати и Лиза Галкина похвастались танцевальными талантами

Сегодня, 13:14

Дети знаменитостей с самого рождения перенимают артистизм от своих родителей.

Пятилетняя дочь владельца Black Star Inc. Тимати и модели Алены Шишковой проживает у матери рэпера Симоны Юнусовой. Разнообразные занятия с внучкой для нее стали смыслом жизни. Несмотря на то, что Шишкова и Тимати разошлись, они приняли решение сохранить дружеские отношения и активно принимают участие в воспитании дочери. В своем профиле Instagram Симона периодически выкладывает видеоролики с талантливой девочкой, где она танцует балет, находится на занятии в драматическом кружке, выполняет акробатические трюки.

Стоит отметить, что дочери Примадонны и Максима Галкина также 5 лет. Родители Лизы Галкиной тоже публикуют в Instagram достижения девочки. Возможно теперь, популярные родители Алисы и Лизы решили устроить батл звездных детей и похвастаться танцевальными талантами. Ранее Алла Пугачева выкладывала ролик, на котором танцует ее дочь Лиза. А сегодня Симона Юнусова показала подписчикам танец внучки. Интернет-пользователи засыпают девочек комплиментами и обращают внимание, что они необыкновенные красавицы и обладают большим талантом