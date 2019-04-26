«Гольфики у Мартина отняли?» - Фанаты пристыдили Киркорова за нелепый наряд

Сегодня, 12:08

Отсутствие вкуса или стремление «хайпануть» подталкивает звёзд носить одежду детей.

Ни для кого не секрет, Филипп Киркоров всегда отличался особенным эпатажем в выборе образов: золотые пиджаки, леопардовые костюмы, огромное количество перьев и страз. И если изначально «трэш» в нарядах певца присутствовал только на сцене, то сейчас и вовсе заполнил повседневный гардероб Филиппа. Так, в соцсети Киркоров опубликовал снимок, где позирует в одном из спа-центров. На фото артист одет в расписную кожаную куртку, неординарные укороченные брюки и высокие гольфы.

К слову, наряд поп-артиста вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков и многие фанаты буквально пристыдили Киркорова за нелепый образ. «Гольфики у Мартина отняли?», — иронично отметили в комментариях подписчики. Предполагается, Филипп в стремлении нравиться молодёжной публике решился на отчаянные методы. К слову, певец не единственный, кого из знаменитостей обвиняют в «пристрастии» к детской одежде: скандальную балерину Анастасию Волочкову неоднократно уличали в использовании купальников 13-летней дочери Ариадны. Как бы там та не было, а таким поведением артисты лишь в очередной раз выставляют себя посмешищем.