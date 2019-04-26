«Перечитала моих постов» - Миро обвинила Собчак в плагиате из-за шоу с Бузовой

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Супруга Виторгана не придумала ничего нового, заявила блогер.

На этой неделе на YouTube-канале Ксении Собчак появился новый выпуск интервью, в котором поучаствовала известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Многие заметили, что во время съемок журналистка совсем не стеснялась задавать ей неловкие и довольно «колкие» вопросы, из-за которых та даже плакала.

На ситуацию обратила внимание скандальная блогерша Лена Миро. И хотя та не раз писала о Бузовой в негативном свете, в этот раз в какой-то мере даже встала на ее защиту. Она посвятила этому целый материал в личном блоге, где обвинила Собчак в плагиате. По ее мнению, все провокационные вопросы для собеседницы та строила по ее старым статьям.

«Перечитала моих постов» - сделала вывод Миро. Из-за всей этой ситуации она даже упомянула о Максиме Виторгане, которому Ксения Собчак, по слухам, изменила с новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым. Намекая на это, «акула пера» обвинила соперницу в том, что та не имеет никаких принципов, а потому ей не сложно травить ни Бузову, ни мужа, ни людей из провинций.