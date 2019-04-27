По стопам Фриске? У Путина требуют звание «народной артистки» для Юлии Началовой

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Фанаты покойной Юлии Началовой создали петицию на имя Владимира Путина, чтобы певице дали звание «Народной артистки РФ» посмертно. Однако заранее понятно, что ничего не получится.

Трагически ушедшая певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся в марте 2019 года, была выдвинута на почетное звание в российском шоу-бизнесе. Ее фанаты разослали электронные письма и оставили комментарии в социальных сетях у большинства «титанов» российской поп-эстрады с просьбой о подписании петиции на сайте change.org.

Информации в петиции оказалось очень мало, разве что требование «подписать, потому что Юля заслужила». И фанаты действительно подписали.

Как оказалось, кумир 90-ых оставался кумиром для многих россиян вплоть до самой смерти и за пределами ее. На данный момент, петиция собрала необходимые 30 тысяч подписей, однако ничего не произошло. И тут стоит обратить внимание на ситуации с покойной певицей Жанной Фриске.

После своей смерти, Юлия Началова, будто бы по стопам, пошла за Жанной. И дело не в продаже неопубликованного творчества или конфликтах старшего поколения с мужьями, хоть это и имеет место быть. Дело как раз-таки в звании «Народного артиста РФ».

Сестра Жанны Фриске Наталья некогда также создала петицию о присвоении «заслуженного» звания покойной певице, причем на том же сайте. Все необходимые подписи были собраны, однако ничего не изменилось. Почему же?

На это есть две причины: во-первых, сам сайт зарегистрирован на территории США, что никак не может быть принято российскими ведомствами. А, во-вторых, согласно информации издания «360tv», онлайн петиции в принципе не имеют никакой юридической силы, на чье бы имя не были написаны – в обоих рассматриваемых случаях, на президента РФ Владимира Путина.

В итоге получается, что наделанный шум остался просто шумом и никакого звания ни Фриске, ни Началова не получат, пока это не решит специальный комитет. Однако подобная волна помогает двум трагически ушедшим певицам оставаться в доброй памяти своих фанатов.