Контракт с Black Star рушит семьи? Жена L’One готовится к разводу с супругом

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В сети считают, что Анна заберёт детей и уйдёт от него, потому что не выдержит напряжённый график Левана.

Недавно на канале Сергея Костенко в YouTube вышла вторая часть интервью с лейблом Black Star. Сергей разговаривал с Павлом Курьяновым и командой лейбла. Одним из самых ожидаемых вопросов стал контракт.

В интервью Павел рассказал, что действие контракта закончилось у известного исполнителя Егора Крида и у Левана Горозия, который более известен под именем L’One. Курьянов сообщил, что продление контрактов с артистами сейчас находится в процессе переговоров.

Леван Горозия – популярный рэп-исполнитель, основатель группы «Марсель» и бывший артист лейбла Phlatline, который в 2012 году пополнил ряды Black Star мафии. С первой и единственной женой L’One познакомился, будучи студентом университета, она родила двое детей от музыканта. Старший сын Миша родился в 2013 году, а в 2017 родилась девочка Сфико.

Репер сделал для лейбла очень многое, по словам Павла. Многие фанаты предположили, что жена репера устала от напряжённого графика артиста. Она, можно сказать, одна воспитывает детей, пока её супруг тяжело работает на лейбл.

Можно предположить, что контракт с Black Star рушит семьи из-за своего напряжённого графика. Также музыкант, выступающий под именем Мот, поделился с Сергеем, что за последний год он дал 150 концертов, выступая почти каждый второй день. Артист заявил, что его жена совсем не рада такому графику.

Фанаты решили, что, если Леван всё-таки решился на продление контракта с Black Star, то жена L’One готовится к разводу с супругом. Забрав детей, Анна может начать новую жизнь и поиски нового супруга, который будет больше внимание уделять семье.



