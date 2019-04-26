Моя жизнь, мои правила? Рассеянная Барановская забыла поздравить друга Гуляева с юбилеем

Вспомнив только на следующий день, Юлия сделала вид, что так и надо.
Юлия Барановская, знаменитая «мама-героиня» главного телеканала страны, насмешила фанатов своими потугами загладить вину перед Игорем Гуляевым, которого женщина забыла поздравить с юбилеем. В свой 50-летний юбилей российский дизайнер и друг Юлии целый день делился поздравлениями своих родных и близких людей, и, конечно, Юлия, будучи подписанной на Игоря, видела о его торжестве, но поздравлять не стала.
Рассеянная звезда сегодня утром опубликовала пост и дала понять, что сама решит, когда поздравить модельера. Моя жизнь, мои правила?Но, тем не менее, Юлия попыталась поздравить от чистого сердца Игоря с его праздником, жаль, что только поздно.
Естественно, Гуляев по-дружески и даже по человечески ответил словами благодарности, однако просто так без внимания тяжело оставить этот факт. Казалось бы, подруга Игоря просто забыла про день рождения друга.