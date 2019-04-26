Моя жизнь, мои правила? Рассеянная Барановская забыла поздравить друга Гуляева с юбилеем

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Вспомнив только на следующий день, Юлия сделала вид, что так и надо.

Юлия Барановская, знаменитая «мама-героиня» главного телеканала страны, насмешила фанатов своими потугами загладить вину перед Игорем Гуляевым, которого женщина забыла поздравить с юбилеем. В свой 50-летний юбилей российский дизайнер и друг Юлии целый день делился поздравлениями своих родных и близких людей, и, конечно, Юлия, будучи подписанной на Игоря, видела о его торжестве, но поздравлять не стала.

Рассеянная звезда сегодня утром опубликовала пост и дала понять, что сама решит, когда поздравить модельера. Моя жизнь, мои правила?Но, тем не менее, Юлия попыталась поздравить от чистого сердца Игоря с его праздником, жаль, что только поздно.

«Игоречек, с днём рождения, дорогой! Решила вчера не выкладывать, а продлить твой праздник. Ты же любишь , когда не по правилам! Твори, живи с улыбкой, как ты любишь, как ты умеешь на полную катушку и с любовью ко всем вокруг», – пишет Юлия на своём аккаунте в Instagram.

Естественно, Гуляев по-дружески и даже по человечески ответил словами благодарности, однако просто так без внимания тяжело оставить этот факт. Казалось бы, подруга Игоря просто забыла про день рождения друга.