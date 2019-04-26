Скончалась заслуженная артистка СССР Элина Быстрицкая

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Актриса ушла из жизни на 92-м году жизни.

Двушка родилась в Киеве в семье талантливого врача-инфекциониста. Повзрослев Элина пошла по стопам своего отца и уже в 14 лет работала санитаркой на фронте. После медицинского техникума она поступила в педагогический, где и изменила свое направление в дальнейшей карьере.

Быстрицкая решила бросить педагогический колледж и поступила в театральный институт, полностью посвятив себя большой сцене и театру.

Широкую известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи, которую она сыграла в «Тихом Доне». Женщина была кумиром буквально всей страны. Однако и у артистки на счету немало и театральных постановок. Свою работу Элина ставила всегда на первое место, ведь она буквально жила ею.

Отношения с мужчинами у артистки складывались довольно хорошо. Однако со своим супругом она решила расстаться спустя 27 лет совместной жизни, не появившись даже на его похоронах.

Сегодня, 26 апреля, стало известно, что народная артистка театра и кино СССР Элина Быстрицкая скончалась. Последние годы женщина очень сильно болела, что и вскоре и стало причиной ее неожиданной кончины.

Заслуженная и талантливая женщина ушла из жизни на 92-году.



