Может уйти в любой момент: Асмус держится за Харламова только ради ребенка

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Фанаты считают, что любовь комика и актрисы давно исчерпала себя.

Брак Харламова и Асмус был зарегистрирован в 2013 году. Отношения пары со стороны казались прочными и надежными. Спустя год в паре родилась дочь Анастасия.

Ревность со стороны Гарика в семье присутствует постоянно. Неудивительно, ведь молодая и красивая актриса всегда притягивает взгляд публики. Чего не скажешь о Харламове – внешний вид, лишний вес и пошлые шутки в Instagram. Поклонники уверены, что Асмус держится за Харламова только ради ребенка.

Пятилетняя дочь – единственное, что удерживает Кристину от развода, предполагают фанаты. Ведь взросление дочери в неполной семье может отрицательно сказаться на ее психике. Из-за отсутствия отца в жизни дочери в более взрослом возрасте может возникнуть ряд серьезных проблем. Судя по всему, Асмус больше не любит своего мужа, но все еще живет с ним ради будущего подрастающей дочери.

В сети не раз появлялись слухи о возможном разводе пары, но они сами никогда не комментируют это и не делают официальных заявлений. Однажды фанаты заметили отсутствие обручального кольца на пальце актрисы, а также – приписывали девушке романы «на стороне». Вероятнее всего, все эти сплетни рано или поздно воплотятся в жизнь, ведь ничего в этой жизни не бывает просто так.

«Разгульный» образ жизни, лишний вес, отсутствие постоянного заработка и внешний вид – все это натолкнуло фолловеров на то, что Асмус держится за Харламова только ради ребенка и может уйти от него в любой момент.