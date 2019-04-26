Do you speak English? Бородина опозорилась незнанием английского языка

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Высшее образование с упором на английский не помогло Ксении избежать конфуза: телеведущая приехала с семьей в Дубай и уже успела опозориться.

Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками снова отправились на отдых. В этот раз семья выбрала самый крупный город Объединённых Арабских Эмиратов – Дубай.

По заселению в отель, семейство сразу направилось в свой номер, чтобы отдохнуть от перелёта. Курбан в своей истории Instagram поделился с подписчиками видами из окна гостиничного номера. На видеозаписи было видно детей и Ксению.

Когда девушка стояла у окна, она начала восхищаться видом города, говоря на английском. Однако, её слова были сказаны ужасным произношением. Ксения ни один раз хвасталась своим высшим образованием, но от услышанного «вянут» уши.

Училась Бородина в частном лицее, где основную массу времени уделяли иностранным языкам. Благодаря этому, девушка смогла поступить сразу на 2-й курс в Институт гостиничного менеджмента и туризма. Ее специальностью стал туристический менеджмент.

Также девушка часто бывает заграницей, отдыхая на курортах, где основной разговорный язык - английский. Несмотря свою жизнь, близко связанную с иностранной речью, девушка так и не научилась правильному произношению.

Однако, правильное произношение английского языка не всем даётся легко. Научиться этому достаточно сложно, чтобы полностью овладеть речью.

Возможно, Ксения за долгие годы редко практикует свои знания или за неё разговаривают другие, и ей не требуется напрягаться. Потому она могла немного разучиться говорить на правильном произношении.