«Папика» нашла? Боня может скрывать роман с престарелым бизнесменом из списка Forbes

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Очередной миллиардер в жизни девушки мог появиться после расставания с Пьером Андюраном.

Романы Виктории Бони – самая обсуждаемая тема среди ее поклонников. Как известно, после проекта ДОМ-2 девушка «зажила богатой жизнью». Виллы, курорты, жизнь за границей – все это было у Виктории лишь благодаря обеспеченным мужчинам, считают фанаты.

После расставания с очередным ухажером женщина поспешила собрать вещи и оставить Монако. Судя по всему, Виктория переехала в Москву ради богатого жениха. Вероятно, Боня скрывает от глаз общественности роман с престарелым бизнесменом из списка Forbes.

Об этом говорят ее многочисленные романы исключительно с миллиардерами. Вряд ли девушка променяла бы жизнь в Монако на обычного парня и переехала бы из-за него в холодную Россию. Взрослый состоятельный мужчина мог появиться в жизни девушки в связи с тем, что молодые парни часто уходили от нее, предпочитая «разгульную жизнь». Боня же в свою очередь не раз заявляла о том, что хочет еще детей и большую семью. Дать ей все, о чем она мечтает может только взрослый и обеспеченный мужчина, коих и предпочла звезда.

Богатеи сами часто «липнут» на красавицу из Дом-2. Все романы девушки вне проекта были лишь с бизнесменами и олигархами. Неудивительно, что Боня оставила Россию и нашла себе очередного «папика». Вряд ли Виктории захотелось бы долгое время оставаться одной, что в очередной раз подтверждает ее возможный роман с престарелым бизнесменом.