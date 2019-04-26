Сколько заплатили? Менеджер Лободы сорвал концерт по заказу конкурентов

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Фанаты решили, что недоброжелатели Светланы выкупили организатора концертов из-за зависти.

Светлана отменила часть своего тура в Прибалтике из-за исчезновения организатора концертов со всеми деньгами. В видеообращении для поклонников она заявила, что организатор ее тура - Теймураз Топчиашвили перед самыми гастролями просто исчез. Оставив ее без концертов и без гонораров.

Лобода отметила, что два концерта — в Риге и Таллине — она со своей командой отработала «абсолютно бесплатно», не предполагая, что гонорары уже украдены. А при перелете в Вильнюс и вовсе оказалось, что площадка для выступления не оплачена. Светлана вынуждена была объявить об отмене оставшихся концертов. Как заявила сама певица, она готова была петь прямо на улице, но к сожалению администрация города не позволила бы ей подобную самодеятельность.

Вполне вероятно, что подобный исход событий был крайне выгодным для недоброжелателей исполнительницы. Поэтому не исключено, что менеджер Лободы оказался наемным предателем и сорвал концерт именно по заказу конкурентов. Сколько же ему заплатили?

То есть, если во время запланированного тура вдруг исчезнет организатор концертов, Лобода останется без него, как без рук. Однако, если при этом он захватит с собой весь гонорар певицы, концерты будут неминуемо сорваны. В любом случае, карьера певицы несомненно пострадает, а ее репутация будет подорвана. В городах будут опасаться посещать ее концерты, боясь, что потраченные деньги канут в небытие. А ее концертные туры перестанут пользоваться успехом и подобные мероприятия придется «свернуть», что ощутимо ударит по карману Лободы.

Сама Светлана призналась, что приложит все усилия, чтобы мошенник понес заслуженное наказание, но при этом, она понятия не имеет, что сподвигло его на подобный поступок.