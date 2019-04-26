Устала спать одна?: «Одинокая» Бузова призналась в чувствах к Майами - сеть

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Сияющие глаза, тёплое обращение и счастливая улыбка Ольги - у певицы буквально вспыхнула «былая любовь» к Олегу.

Еще совсем недавно в сети появились слухи о том, что известная артистка Ольга Бузова и бывший участник телепроекта «Дом-2» Олег Майами решили построить свою любовь. Тогда 28-летний парень открыто признался в любви знаменитости и опубликовал на своей страничке откровенный снимок, который «спровоцировал» пользователей, ведь на изображении парочка стоит в обнимку и едва соприкасаются губами. Правда, Ольга не оценила признания Олега и не ответила ему взаимностью.

«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца», - дал обещания Майми под снимком.

Однако теперь, видимо, Бузова переосмыслила свое решение и решила «вернуть возлюбленного». На своей страничке в социальной сети в Instagram в разделе Stories певица разместила видеозапись, обратившись к Олегу. Неспроста же певица разместила его на своем микроблоге и чуть ли не плача рассказала о его поступках.

Молодой человек, возможно, своими добрыми делами пытался привлечь внимание звезды и, похоже, что получилось.

«Я с огромным удовольствием поддержала добрый порыв души Олега», - говорит звезда.

«Одинокая» Бузова наконец-то решилась и призналась в чувствах к Майами, как посчитали в сети, телеведущая намекнула, сделав первый шаг навстречу.

Многие отметили, что Ольга достаточно с нежностью и теплом обратилась к парню, поддержав его, а ее глаза буквально сияли.

Может, девушка уже устала спать одна и решила не упускать шанс построить отношения с экс-участником?

По словам и других поклонников теледивы, ее не раз видели на улице во время дневной или вечерней прогулки в компании Олега, объясняя тем, что ребята вели себя и впрямь как влюбленные. Также любопытные подписчики замечали, что фотографии ребят, которые появлялись в микблогах буквально одновременно, и вовсе с одних и тех же мест, например, лифт, прогулочный мост или ресторан.