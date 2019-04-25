Меган Маркл №2: Бородина лишилась домработницы из-за своего сложного характера

Вчера, 22:59

«Тиранию» телезвезды подтверждает очередное увольнение персонала по дому, который не смог ужиться с Ксенией.

Недавно популярная российская телеведущая Ксения Бородина, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram, проговорилась, что снова находится в поиске домработницы. По словам знаменитости, женщина, которая претендует на эту должность, должна одновременно хорошо уметь готовить и убирать в доме. Видимо, предыдущая домработница с этим не справлялась, ведь «капризная» Ксения заявила, что пока никто не смог сделать эти две вещи идеально.

Не исключено, что на самом деле Бородина лишилась помощницы по дому из-за своего сложного характера. Ведь ранее поклонники замечали, как телезвезда строго воспитывает своих дочерей, а также грубо разговаривает с мужем. Возможно, в скором времени Бородину будут называть - Меган Маркл №2. Напомним, что от супруги принца Гарри из-за скверного характера всего за шесть месяцев уволились сразу три помощницы, одна из которые, более 10 лет проработала в Кенсингтонском дворце. Похоже, Ксения пошла по её стопам.