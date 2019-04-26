Вслед за Кридом: Мот может покинуть Black Star из-за денежных разногласий

Сегодня, 10:30

В сети появились слухи, что теперь и Мот не доволен материальным положением и требует от «начальства» повышения.

Многих фанатов Black Star потрясла новость, когда Егор Крид неожиданно покинул лейбл. Эту информацию подтвердило начальство, уточнив, что у него просто закончился контракт. На самом деле, все может «крутиться» вокруг денежной стороны. Почти все артисты лейбла получают около 30% от сборов, включая концерты и корпоративы. Такой маленький доход за свое раскрученное имя перестал устраивать Крида, и он попросил повысить до 50%. Видимо, это совсем не устроило Тимати и певец просто перестал быть востребованным.

Теперь в сети быстро распространяются слухи, что и другой певец, Мот, собрался уходить вслед за Кридом. Он также может покинуть Black Star из-за денежных разногласий, ведь получает не больше тех самых 30%. Инсайдеры сообщают, что эта история начала напрягать Матвея. Тем более, творчество артиста не такое уж и прибыльное: некоторые сомневаются, окупится ли концерт Мота, ведь ценник на билеты Black Star подняли выше некуда.

В любом случае, есть большая вероятность, что после ухода Моту также оставят его имя. Это уже какой-то плюс, ведь начинать карьеру с нуля будет практически нереально.