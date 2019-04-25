Лена Миро высмеяла «тяжелое лицо» Ольги Бузовой: «Перекроила себя с ног до головы»

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Интернет-журналистка снова раскритиковала внешность одной из самых популярных артисток России.

Скандальная журналистка Лена Миро решила свою очередную статью посвятить певице и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольге Бузовой. На этот раз интернет-журналистка решила прокомментировать «сильную независимость», о которой так много говорит Бузова. Однако Миро видит в словах Ольги только страх и неуверенность в себе. Более того, Миро высмеяла «тяжелое лицо» телезвезды, которое стало выглядеть искусственным из-за филлеров и ботокса сразу после развода Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Она перекроила себя с ног до головы: превратилась из относительно миловидной блондинки в агрессивную брюнетку с тяжёлым лицом», - написала «акула пера».

Возможно, именно развод сделал Ольгу неуверенной, из-за чего девушка попыталась вернуть себе самооценку с помощью косметологов. Стоит отметить, что и поклонники Бузовой неоднократно говорили о через чур больших губах знаменитости, которые совсем не выглядят естественными. В добавок к этому, Ольга практически каждый сезон меняет стрижку и цвет волос, чтобы снова чувствовать себя «принцессой».