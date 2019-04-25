«Дорогу молодым» или просто обеднела? Пугачёва могла распродать свои легендарные хиты

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Теперь «Айсберг», «Арлекино» и другие любимые миллионами песни поют совершенно новые исполнители.

Недавно Алла Пугачева добавила в свой микроблог новый пост. Певица не часто чем-то делится в социальных сетях, поэтому каждый пост посвящен значимому событию или личности. На этот раз Примадонна рассказала, что совсем недавно состоялся песенный спектакль «Наша Алла» в ее честь. Естественно, звезда была рада такому вниманию к ее персоне, но, с другой стороны, ее совсем не смутил репертуар артистов. Оказывается, весь вечер со сцены звучали исключительно песни Аллы Борисовны, но она никак не стала этому возражать. Что это, обычное равнодушие, или причина кроется в совершенно другом? Возможно, Пугачева лишилась своих песен и теперь пытается не подавать виду.

Не исключено, что Примадонна могла распродать свои легендарные хиты. Только зачем она могла это сделать? Как говорится, «дорогу молодым»? С одной стороны, ее возраст уже не позволяет полностью отдаваться песенной деятельности, поэтому лучший выход оживить песни – подарить или продать молодым певцам. С другой стороны, причина может быть в финансовых трудностях. Возможно, она просто обеднела, ведь купить билеты на концерты за несколько сотен тысяч сможет не каждый. Тем более, Максим Галкин находится под угрозой вылета из ТВ. Он уже позарился на работу Нагиева и стал реже появляться в эфире.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события. В любом случае, никто не ограничивает Аллу в действиях, но пока никто не подтверждал заявленные факты. Посмотрим, правдива версия, или знаменитости будут скрывать от фанатов неприятные подробности.