Просила, но не взял? Волочкова могла вместе с Лазаревым поехать на «Евровидение»

Сегодня, 20:36

Видимо, Филиппу Киркорову такая идея очень не понравилась.

43-летняя Анастасия Волочкова пришла в студию Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы вместе с другими российскими знаменитостями проводить певца Сергея Лазарева в Израиль. Именно в этой стране в этом году состоится международный музыкальный конкурс «Евровидение». Стоит отметить, что балерина на шоу пришла во всей красе – с подаренными серьгами от Николая Баскова и в красной пачке. Не исключено, что Волочкова могла хотеть вместе с Лазаревым поехать на конкурс, ведь ранее балерина выступала на многих мировых сценах и её знали европейские зрители. Неужели Анастасия на самом деле просила об этом Сергея, а он её не взял?

Стоит отметить, что в организации Лазареву помогает его коллега Филипп Киркоров, который на время стал наставником артиста. Возможно, концертный номер Сергея уже готов и балерина совсем в него не входит. Напомним, что недавно Волочкова выступала в одном из номером на юбилейном концерте Аллы Пугачевой, однако даже такой опыт не помог балерине снова оказаться на мировой сцене.