«Красивые места не по карману?» - Фанаты пристыдили Анну Бузову из-за фотосессии на лавочке

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Похоже, сестра Ольги Бузовой после ссоры с артисткой больше не может себе позволить фотосессии в дорогостоящих студиях.

С января-месяца сестры Анна и Ольга Бузовы активно игнорируют друг друга и даже отказываются посещать семейные мероприятия, чтобы случайно не встретиться. При этом до сих пор неизвестно, что же произошло с «кровиночками», которые ранее были неразлучны. Известно лишь то, что сестры поссорились после совместного отдыха на горнолыжном курорте Франции. Видимо, с того времени Ольга прекратила финансово поддерживать свою сестру, как считают некоторые фанаты. А недавно поклонники пристыдили Анну Бузову из-за фотосессии на грязной лавочке.

«Красивые места не по карману?», - заявили подписчики Анны, которые были не впечатлены данными фотографиями. Напомним, что ещё недавно девушка могла себе позволить делать роскошные кадры в дорогих студиях и в роскошных платьях. Теперь же Анна вынуждена сама вести бизнес и экономить на капризах, поскольку больше не зависит от звездной сестры.