Семья на скорую руку: Дима Билан может стать отцом уже в этом году

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Певец мог намеренно выбрать «подругу» уже с 3 детьми из-за жёсткого графика.

Долгие годы фанатов беспокоила личная жизнь Димы Билана: в сети даже приписывали артисту нетрадиционную ориентацию. Однако, певца наконец-то заметили в компании девушки. В соцсеть Дима опубликовал совместное фото с успешным стилистом Маргаритой Ишаковой.

На снимке парочка «друзей» позирует в тёплых объятиях, не обращая внимание на окружающих. К тому же, и в аккаунте Ишаковой регулярно появляются фото с Биланом весьма не дружеского характера. Очевидно, возможные возлюбленные много времени проводят вместе и не удивительно, если уже в скором времени 35-летний артист избавиться от вымышленного «венца безбрачия». Примечательно, что девушка уже является молодой мамой 3 сыновей. Такими темпами, Дима Билан может стать отцом уже в этом году. Предполагается, артист на фоне одиночества и долгой реабилитации всё-таки решился на создание семьи на скорую руку. Не исключено, что уже в ближайшее время Билан порадует фанатов известием о «пополнении» в семье.