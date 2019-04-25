Наела животик семечками? Лорак призналась, от чего заметно располнела

Сегодня, 17:09

Вероятно, лишние килограммы певицы появились не по причине беременности.

Несколько дней назад эстрадная певица Ани Лорак побывала на интервью в одной из московских радиостанций, где рассказала о том, по какому графику собирается работать в ближайшее время, поделилась, какой смысл несет ее новая песня, призналась, как справляется со стрессом, а также порассуждала на многие другие темы.

Стоит отметить, что особенно бурно ведущие радиошоу обсуждали с певицей то, как она обычно восстанавливает душевное равновесие после больших концертов. Она согласилась, что концерты действительно забирают у нее много энергии и сил, однако она уже научилась возвращать их на место. По словам Лорак, ей помогает сон, горячая ванная, покупки одежды и... семечки.

Признание очень удивило находящихся в студии, а она продолжала: «Просто они снимают стресс, вы пробовали?... После концерта - обязательно!».

После него стало понятно, от чего исполнительница могла заметно располнеть. Семечки являются очень калорийным продуктом, и их безмерное поглощение не может не отразиться на фигуре. Поэтому можно заключить, что свой животик, который многие СМИ называли «беременным», Ани Лорак могла просто наесть любимыми семечками.