Эрнст в доле? В Сети раскрыли обман Малышевой, продающей «вредную» диету

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Ведущая «Первого канала» наживается на своих фанатах, пользуясь авторитетом телеврача.

Елена Малышева, которая прославилась «поющей маткой» и «танцующими яичками» прямо на шоу «Жить здорово», решила податься в бизнес, который до конца не кажется надежным. Скандальная звезда «Первого канала» была разоблачена в Сети. Оказалось, Малышева продает«вредную» диету на широкую публику своих подписчиков и телезрителей.

Сейчас Елена, вероятно, решила намеренно пиарить свои диеты, которые на самом-то деле не являются настолько полезными, как их описывает сама Малышева. Конечно, звезда утренних программ является популярной в Сети, Елену узнают и считаются с её мнением, прислушиваются к её советам. Однако, как заметно сейчас, имя телеврача сейчас коверкается самой Малышевой для продажи странных наборов пищи на неделю, обеспечивающих похудение.

Конечно, раскрученная на «Первом канале» звезда, часто пересекается с Константином Львовичем Эрнстом, главным директором вышеуказанного телеканала, который явно знает о торговле странными средствами иконы российской медицины. Сейчас многие пользователи предполагаю, что сам Эрнст может поддерживать «партнёршу по тёмному бизнесу» Елену Малышеву, продающую свою диету. Якобы, он даже быть с ней в доле, лишь бы только не терять и без того просевшие рейтинги «Первого канала». В Сети уже раскрыли возможный обман и даже обвинили Малышеву в том, что она продает меню, опасное для здоровья.

Диета, предложенная Малышевой, не точно отвечает всем требованиям качества и правильности, о которых она сама говорит. Многие в комментариях жалуются на то, что из-за питания по диете от ведущей начинаются некоторые проблемы со здоровьем, которые потом приходится лечить дорогостоящими лекарствами.