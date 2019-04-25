Хейтеры были правы? Харламов стал подозревать Асмус в супружеской неверности

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Актриса в соблазнительной пижаме сфотографировалась на чужом диване и, похоже, возмутила своего знаменитого мужа.

Супруга Гарика Харламова и звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус в очередной раз спровоцировала поклонников в соцсети Instagram обсуждать свою личную жизнь. Знаменитость опубликовала пост, где позировала в одной только кружевной пижаме на диване. Фолловеры сразу же принялись обсуждать соблазнительное фото Кристины. Стоит отметить, что в комментариях появился и Гарик Харламов, который на этот раз не промолчал и поинтересовался у жены: «Где это у нас такой диван?». Поклонники сразу же стали предполагать, что «Бульдог», после слухов о любовниках Асмус, стал подозревать её в супружеской неверности.

Так неужели хейтеры были правы и актриса уже давно ночует не дома? Напомним, что в любовники Асмус приписывали Александра Петрова, который является её коллегой. Сами знаменитости слухи не подтверждают, но не исключено, что Харламов всё-таки ревнует свою красавицу-жену и не рад, что она в таком виде позирует перед подписчиками в Instagram.